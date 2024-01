Alvarez nagduda nga Romualdez magpresidente

Nagtuo si Davao del Norte First District Rep. ug kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez nga si karon House Speaker Martin Romualdez maoy nagpaluyo sa kontrobersyal nga People’s Initiative (PI) for Charter Change (Cha-cha) aron iduso ang ambisyon sa naulahi nga modagan pagka presidente sa umaabot nga piniliay.

“Alam naman natin lahat na talagang sumusulong nito yung Speaker of the House of Representatives, itong si Martin Romualdez. May sarili siyang ambisyon. Gusto maging pangulo ng Pilipinas (We all know that it is House Speaker Martin Romualdez who is pushing for PI for Charter change. He has his own agenda. He is planning to run for president of the Philippines),” matod ni Alvarez sa usa ka interview sa CNN Philippines.

Si Alvarez niingon nga “wala siyay pagsalig” kang Romualdez, kinsa ig-agaw ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ug nga iyang giangkon nga ang pagduso sa pag-amendar sa Konstitusyon maoy kahigayunan sa House Speaker sa makapapili sa mas taas nga katungdanan.

“Gusto niya kasi, palagay ko, babaguhin niya ‘yan yung form of government ” matod sa Dabawenyo lawmaker.

Matod pa niya nga kulang sa transparency ang pagduso og Constitutional amendment.

“Kailangan transparent, ilatag nila, ano ang dapat baguhin natin,” matod ni Alvarez.

“Mahirap kasi kapag pumayag ang Senado na mag-convene ang Congress into a constituent assembly upang talakayin ang amendment ng ating Saligang Batas,” dugang niya.

Matod sab niya nga , “Hayaan mo ‘yung Senado, House of Representatives magbigay ng kanilang komentaryo dun sa mga provisions na gusto nila palitan. “

Ang kanhi House leader, usa ka advocate sa federalism sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, niangkon nga siya nagduhaduha sa Charter Change ubos sa Marcos administration.

“Hindi ako sang-ayon na buksan yung amendment ng ating Saligang Batas ngayon dahil iba ang sitwasyon nung time ni former President Rodrigo Duterte,” matod niya.

“Kung maalala po natin bumuo pa siya ng constitutional commission na pinamumunuan ni former Chief Justice Renato Puno at miyembro nito, lahat ay mapagkakatiwalaan,” pahinumdom niya.