Alvarez nagpanikad moilog sa titulo ni M’billi

Nagpanikad na si Mexican boxing superstar Saul “Canelo” Alvarez sa iyang pag-challenge ni World Boxing Council (WBC) super middleweight champion French-Cameeronian Christian M’billi karong Dominggo, Nobiyembre 1, 2026, sa Riyadh, Saudi Arabia.
Mao kini ang labing unang away ni Alvarez human giilog ni American Terence Crawford pinaagi sa unanimous decision ang super middleweight unidpusted title niadtong Septiyembre 13, 2025.
Si Alvarez, kinsa naabot sa Riyadh niadto pa lang Lunes, Oktubre 26, nipadayag sa iyang dakong kaandam ug kahinam kabahin ning awaya.
“I feel great. I can’t wait to step in the ring. I think my body needed that kind of rest, and now I feel like it has been 10 years without fighting so I just can’t wait to step in the ring,” matod ni Alvarez, nga napatik sa Reuters.
Gipasabot ni Alvarez nga mahinungdanon kaayo kining awaya alang kaniya hilabi na kay gikan siya sa kapildihan.
“Step in the ring with a world champion and being a world champion again means a lot for me,” matod ni Alvarez.
Si Alvarez adunay 63-3-2, 39KOs nga rekord samtang ang walay pildeng si Mbilli adunay 29-0-1, 24KOs. / ESL