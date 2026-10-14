Alvarez vs. Mbilli madayon bisan unsay mahitabo

Bisan unsa pay mahitabo, madayon ang away nila ni Mexican superstar Canelo Alvarez ug French Christian Mbilli karong Oktubre 31, 2026, sa Riyadh, Saudi Arabia, matod ni Saudi Arabia boxing financier Turki Alalshikh.
Adunay mga pagtuo nga dili mahinayon ang World Boxing Council (WBC) super-middleweight title clash gumikan sa nagsaka nga kagubot sa Middle East.
Niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026, usa ka adlaw human sa missile attack nga nakapatay og 13 ka tawo ug nakaangol og kapin sa 300, usa ka projectile ang niigo sa passenger terminal sa King Khalid International Airport sa Riyadh.
Tungod niini, nabalaka og maayo ang boxing community sa Riyadh apan taliwala niini, nipadayag si Alvarez nga andam gihapon siyang modayon sa pagpakig-away ni Mbili.
“Canelo reached out and told me he’ll still fight in Riyadh this October, no matter what happens. He fears nothing,” mensahe ni Alalshikh sa social media nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Alvarez kinsa kanhi super-middleweight undisputed king, adunay 63-3-2, 39KOs nga rekord samtang si Mbili adunay 29-0-1, 24KOs nga rekord. / ESL