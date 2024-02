Alvarez vs. Munguia gisugdan na paglihok

Aduna na’y inisyal nga kasa­butan kabahin sa gika­hina­mang all-Mexican bout tali nila ni undisputed super mid­dleweight champion Saul “Ca­nelo” Alvarez ug sa wala’y pildeng si Jaimie Munguia.

Kining maong kalambuan u­­nang gikataho sa ESPN Knockout.

Human sa iyang dominan­teng 9th round knockout nga kadaugan batok kang John Ryder sa England niadtong Enero 27, 2024, nipadayag dayon si Munguia sa iyang intensyon nga makig-away kang Alvarez.

“I’m motivated for the next fight; it’s going to be better than this one, and it’s going to keep getting bigger,” batbat ni Munguia nga napatik sa bo­xingscene.com. “We want the best of the best in 168.”

Si Munguia naggunit og 43-0, 34KOs nga rekord apan tulo pa lang ka mga away ang iyang nasagubang sa super middleweight samtang si Alvarez adunay 60-2-2, 39KOs nga baraha. / ESL