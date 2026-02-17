Ama-ama mi among-among sa 13 anyos nga dalagita

Tingkagol sa prisuhan ang usa ka 34-anyos nga ama-ama human kini gidakop sa kapulisan sa Guadalupe niadtong Martes, Pebrero 17, 2026, sa alas 12:45 sa kaadlawon didto sa Sityo Kalubihan, Banawa, Brgy. Guadalupe, Cebu City.
Ang suspek nga giila lang sa alyas “Kalbo” gipasanginlan nga nangamong-among sa 13-anyos nga anak sa iyang kapuyo nga giila sa alyas “Izzy”.
Base sa asoy sa biktima ngadto sa iyang inahan nga nahitabo ang krimen samtang natulog ang bata niadtong Lunes, Pebrero 16, sa alas 5:00 sa buntag.
Matod ni Izzy, gihilabtan ug gikumot sa suspek ang iyang dughan samtang siya natulog.
Gibutyag sa biktima nga ikaduha na kini ka higayon nga gibuhat sa iyang ama-ama.
Sa dihang nasayran sa inahan, wala na kini maglangay ug nidangop dayon sa kapulisan.
Matod niya, wala siya makapugong sa iyang kaugalingon tungod sa pagkaibog samtang nagtan-aw sa iyang stepdaughter nga natulog.
Bisan pa sa iyang pagpangayo og pasaylo, mag-atubang gihapon si alyas “Kalbo” og kasong kalapasan sa Section 5(b) Article 3 sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. / GPL