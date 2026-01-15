AMA Sugbo-KMU midemanda og hustisya sa natabunan sa landfill

Giawhag sa AMA Sugbo-KMU ang kagamhanan alang sa usa ka seryoso ug paspas nga imbestigasyon sa pagdahili sa yuta sa Binaliw Landfill niadtong Enero 8, 2026, nga nikalas na og 25 ka kinabuhi.
Si Jaime Paglinawan, chairman sa AMA Sugbo-KMU, nikuwestiyon sa papel sa mga ahensiya sama sa Mines and Geo-sciences Bureau (MGB) 7, Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7, Environmental Management Bureau (EMB) 7, Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO), ug sa Department of Labor and Employment (Dole) 7.
Matod niya, angay masayran kon duna ba silay gihimong inspeksyon sa wala pa ang trahedya ug kon gipatuman ba ang luwas nga kondisyon sa trabaho alang sa mga waste workers.
Ang panawagan sa grupo mao ang hustisya ug tulubagon ug ang proteksyon sa mga trabahante.
Nanawagan ang alyansa nga aprobahan ang Magna Carta of Waste Workers (HB 6413) alang sa job security ug desenteng suholan ug ang pag-usab sa OSH Law (HB 5221) aron mapriso kon dunay mamatay tungod sa pagpasagad sa safety standards. / CAV