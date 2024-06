Amahan, 2 ka anak nasikop sa buy-bust

Nagtingkagol na sa bilanggoan sa Dalaguete Police Station ang amahan ug iyang duha ka mga anak nga suspetsadong drug pushers human nasikop sa buy-bust sa mga sakop sa Drugs Enforcement Unit sa lungsod.

Nasakmitan og gidudahan nga shabu nga motimbang sa .3 gramos nga may standard drug price nga P2,400 ug .45 kalibre nga pistola ug mga bala si alyas Gomercindo, 54, minyo, way trabaho, ug iyang mga anak nga sila si JB, 34, ulitawo, may kapuyo ug si Lyndon, 19 .

Ang operasyon gipahigayon mga alas 10 sa Sabado sa buntag, Hunyo 15, 2024 sa Sityo Grand Tsina, Brgy. Mantalongon, bukid sa Dalaguete.

Ang mga ebedensya nga nakuha mao ang usa ka gamay nga pakite sa shabu ug sa dihang nadakpan ang mga suspek, nakuhaan pa og laing pito ka gagmay sa gidudahang shabu ug Colt .45 caliber pistol nga may lima ka mga bala.

TALISAY

Usa ka construction worker ug iyang konsabo nga usa ka e-trike driver nadakpan sa buy-bust sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office alas 9:40 sa Biyernes sa gabii, Hunyo 14, 2024, sa Purok Acacia, Brgy. Dumlog, Siyudad sa Talisay.

Ang mga suspek giila nga silang alyas Efren, 32, residente sa Sitio Magay, Brgy. Tanke ug alyas Jundy, 24, e-trike driver, taga Sitio Kilawan.

Nakuha gikan kanila ang 15 ka mga binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 180 gramos nga dunay SDP nga P1,224,000.

Ang mga sakop sa PIU ug Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpangulo ni Police Lieutenant Valmyr Anton Tabian nilusad sa buy-bust human nigawas ang ilang mga ngalan sa mga nadakpan nga drug personalities.

Usa sa mga operatiba nga dili lang magpahilangan nagkanayon nga si alyas Efren hagbungan sa supply sa ilegal nga drugas diin siya usab ang bodegero.

Matag semana dunay moabot kanila nga usa ka kilo gikan sa usa usab ka dako nga drug personality sa Abuyog, Leyte. / DVG, AYB