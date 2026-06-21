Amahan, 62, gidakop human midagmal sa ni-bully sa iyang anak

Gidakop ang 62-anyos nga amahan human gipasanginlan nga nanagmal sa 13 anyos nga batang lalaki nga matud pa kanunay nga mang bully sa iyang anak sa Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Hunyo 20, 2026.
Giila lang ang suspek sa alyas nga Toper, usa ka e-bike drayber ug nagpuyo ra sa nahisgutang dapit. Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, gidakop si Toper pinaagi sa citizen's arrest ug gitugyan kini sa ilang buhatan.
Gikataho nga ang anak ni Toper nga lalaki nga usa usab ka menor de edad ug ang biktima anaa sulod sa kompyuteran kauban ang uban pa nilang mga higala niadtong Sabado.
Giingong gi-bully sa laing amigo ang anak ni Toper apan ang 13 anyos nga bata ang napasanginlan. Tungod niini, nasuko ang biktima ug iyang gidukol ang anak ni Toper, kinsa daling nihilak ug nisumbong sa iyang amahan.
Sa pagkahibawo ni Toper, iyang gikomprontasi ang biktima. Tungod sa iyang kalagot, iyang gidapog ang bata kinsa nasamad sa nawong human maigo sa bitbit niyang yawi sa e-bike.
Nangatarungan ang suspek nga nadala lang siya sa iyang emosyon dihang naabtan niya iyang anak nga naghilak ug mitug-an kini nga gi-bully. Nidugang usab ang suspek nga daghang higayon na nga gi bully ang iyang anak sa biktima.
Nangayo og pasaylo si Toper sa iyang nabuhat, apan desidido ang ginikanan sa biktima nga mopasaka og kaso batok kaniya. / JDG