Amahan, anak namusil sa ilang silingan; 1 patay, 2 samdan

Patay ang usa ka babaye samtang tulo ang naangol sa duguong pagpamusil sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok, Lungsod sa Tabuelan, alas 12:20 sa kaadlawon niadtong Sabado, Marso 7,2026.
Ang mga responsable giila nga amahan ug anak nga dungan nga nisung sa ilang mga silingan.
Giila sa Tabuelan Municipal Police Station ang nakalas nga si Elena Caritero Cuerpo, 48, samtang ang mga samdan mao sila si Floramae Cualipano, Glendel Caritero Cuerpo, 30, ug ang suspek mismo nga si Bienvenido Balais Macaraeg, 47, usa ka security guard.
Base sa imbestigasyon, ang suspek nga si Bienvenido ug ang iyang anak nga si Christian Clifford Cuerpo Macaraeg, 23, unang nisung sa balay sa mag-live-in partner nga sila si Glendon Debalucos Capitero, 28, ug Floramae Cualipano.
Giingong nagpaninggit ang suspek sa ngalan ni Floramae sa wala pa kini nikuha og armas ug gipusil si Glendon.
Nakalihay si Glendon hinungdan nga wala maigo, apan ang bala niigo sa lawas sa iyang kaipon nga si Floramae.
Wa pa matagbaw ang suspek ug gisunod og sung ang managsuong sila si Elena ug Glendel Cuerpo diin gipamusil ang duha.
Naigo sa lawas si Elena nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Sa dihang nakita ni Glendon nga samaran ang iyang kaipon, iyang gigukod si Bienvenido hangtod nga nagdumog ang duha.
Malampuson nga nakuha ni Glendon ang armas ni Bienvenido ug iya kining gipusil sa makatulo ka higayon.
Sa pagkakita sa anak nga si Clifford nga napusilan ang iyang amahan, daling nisibat ang maong batan-on apan nadakpan ra sa kapulisan. / AYB