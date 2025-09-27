Amahan, anak nanagat nalumos

Napalgan nga wa na’y kinabuhi sa managlahing lugar sa Lungsod sa Tuburan ang amahan ug anak nga mananagat nga na-missing niadtong Biyernes sa buntag, Septiyembre 26, 2025.
Ang mga biktima giila nga silang Marcelino Suelto, 69 ug ang anak niini nga si Joselito, 49, pulos mananagat nga taga Barangay Bagasawe, Tuburan, Cebu.
Alas 6:47 sa buntag, Sabado, Septiyembre 27, 2025 unang napalgan sa mga sakop sa Bantay Dagat si Marcelino, samtang ang iyang anak nga si Joselito nakit-an sa mga mananagat alas 7:18 sa buntag sa Barangay 6 sa maong lungsod.
Sigun ni Coast Guard Substation Tuburan Commander Rose Marie Balunga nga namukot ang amahan ug anak alas 5:00 sa buntag sa Biyernes, Septiyembre 26, 2025 bisan naglain ang panahon.
Tungod kay wa na makabalik ang mga biktima, nangayo og panabang ang pamilya sa Coast Guard ug sa kapulisan aron pangitaon sila.
Nilusad og search and rescue ang mga sakop sa Philippine Coast Guard -Tuburan Substation, Bantay Dagat, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa kapulisan , apan tungod sa kakusog sa hangin og bawod ila kining giundang.
Gibalik ang search and rescue pagka Sabado, Septiyembre 27, 2025 apan napalgan nalang ang amahan ug anak nga wa na’y kinabuhi.
Ang amihanang bahin sa Probinsya sa Sugbo una nang gipaubos sa signal number 2 tungod ni bagyong Opong.
Gidudahan sa kapulisan sa Tuburan nga tungod sa kakusog sa bawod ug hangin natikyaob ang ilang sakayan nga niresulta sa ilang pagkalumos-patay. / AYB