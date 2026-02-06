Amahan, anak sikop sa ronda sa drug den

Upat ka mga indibidwal nga naglakip sa amahan ug anak ang nasikop dihang gironda sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency-Bohol Provincial Office, Dauis Police Station ug Bohol Maritime Police ang drug den ala 1:46 sa hapon, Huwebes, Pebrero 5, 2026, sa Purok 3, Barangay Catarman, Lungsod sa Dauis.
Si PDEA7 Director Joel Plaza miila sa target sa operation nga maoy nagpadagan sa drug den nga si alyas Cyrus, 27, ug iyang amahan nga si Fery, 48.
Lakip sa nadakpan ang duha nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alyas Bryx, 27, ug alyas Joe, 30, pulos taga Dauis.
Nasakmit sa kapulisan ang napulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 16 gramos nga dunay estimated average market value nga P108,800, buy-bust money ug ubang paraphernalia.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis samtang ang mga suspek kasamtangan nga gikustodiya sa Dauis Municipal police station.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang amahan ug anak human nila madawat ang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant.
Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya ang duha og 25 gramos nga shabu matag semana gikan sa ilang supplier.
Nasayran sa record sa PNP ug PDEA 7 nga bag-ong drug personalities ang amahan ug anak apan ang usa sa mga dinakpan nga si alyas Bryx nadakpan na kaniadto apan gibuhian ubos sa plea bargain.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 batok sa mga dinakpan. / AYB