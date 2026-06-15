Amahan gibunalan og kahoy kay way sud-an; anak nangayog pasaylo

Nagtingkagol karon sa selda sa Inayawan Police Station 7 ang usa ka 23-anyos nga lalaki human niini bunal-bunali og “dos por dos” ang iyang amahan gumikan lang sa kalagot nga walay sud-an niadtong Biyernes sa hapon, Hunyo 12, 2026, sa Sitio Abellare, Barangay Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Lawrence Tabora Dacay, ulitawo, samtang ang biktima mao ang iyang amahan nga si Ernesto Dacay, 49, usa ka fish vendor. Si Lawrence nag-atubang karon og kasong attempted parricide.
Matod sa amahan, nangayo siya og tabang sa mga barangay tanod human siya sulayi og patay sa iyang bayolente nga anak. Gibutyag ni Ernesto nga una niyang gikasab-an ang anak tungod sa iyang bisyo sa ginadiling drugas.
Apan inay mopatuo, nangisog hinuon ang suspek ug nikuha og kahoy nga dos por dos nga may gitas-on nga dul-an sa 30 ka pulgada ug gipusposan ang biktima sa ulo.
Nidagan si Ernesto og nangayo og tabang sa mga tanod, kinsa daling nidakop sa suspek nga naabtan pa nga “nagsiga ang mga mata” sa impluwensya sa drugas.
Sa dihang nahinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, miangkon si Lawrence sa iyang salaud. Matod niya sayo pa sa buntag naglung-ag siya og kan-on apan naabtan nalang og alas 2:00 sa hapon wala pa siya kakaon kay wala nangita og sud-an ang iyang amahan.
“Labad kaayo akong ulo, naglagot ko niya! Wala may sud-an, ako siyang gibunal-bunalan,” matod ni Lawrence.
Giangkon usab niya nga iyang gibunal ang kaldero tungod sa iyang kalagot.
Giangkon usab sa suspek nga nadala na siya kaniadto sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) tungod sa pag-abuso sa drugas (drug abuse).
Bisan pa sa iyang nabuhat, nagbasul si Lawrence ug nangayo og pasaylo sa iyang amahan ug inahan, dungan sa panghinaot nga dili siya idayon pagbalhog sa Cebu City Jail. / GPL