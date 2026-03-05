Amahan gihapsan og pala sa anak

Gibunalan og pala sa anak ang iyang amahan nga hubog nga nipauli sa ilang panimalay alas 9:50 sa gabii Miyerkules, Marso 4, 2026, sa Purok 1, Sityo San Roque, Barangay Baliang, Dakbayan sa Danao.
Tungod sa pagpanalipod sa iyang inahan, ang 36-anyos nga anak nibunal og pala sa iyang hubog nga amahan nga buot mangulata.
Ang biktima giila nga si Crisincio Gomez Capuno, 68, usa ka mag-uuma, nakaangkon og samad sa likod nga bahin sa iyang ulo.
Samtang ang suspek nga si Andres Lavador Capuno, 36, usa ka mangulingay, daling niikyas human sa hitabo.
Sumala ni Police Master Sgt. Allan Virtucio, imbestigador sa Danao Police Station, ang amahan ug anak duna nay karaang panagbangi kabahin sa ilang negosyo sa pagpanguling nga maoy hinungdan sa kanunay'ng panag-away sa ilang pamilya.
Sa imbestigasyon, nasayran nga naabot ang amahan sa ilang panimalay nga pwerting huboga ug nakig-away sa iyang asawa. Sa tunga-tunga sa ilang lalis, nanghasi ang biktima ug gisuwayan pagkulata ang iyang asawa.
“Kanang anak bali milaban sa iyang mama kay kulatahon lagi,” matod ni PMSG Virtucio sa interview sa Superbalita Cebu.
Daling gidala sa tambalanan ang amahan aron matambalan ang samad sa ulo ug anaa na siya sa luwas nga kahimtang. Sa pag-abot sa mga nirespondeng polis, wala na maapsi si Andres ug padayon pa siyang gipangita sa mga awtoridad hangtod ning pagsuwat. / GPL