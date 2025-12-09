Amahan gikulata sa anak

Naglisod sa pagginhawa ang 59-anyos nga mananagat sa dihang gituok human kulataha sa 32-anyos niya nga anak naidtong ala 1:40 sa hapon, Lunes, Disyembre 8, 2025, sa Sityo Bagong Silang, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima gitago sa alyas nga Tino samtang ang suspek ang iyang ikaduhang anak nga si alyas Rico, walay trabaho.
Ang Inayawan Police Station nakadawat og tawag labot sa giingong kagubot sa maong lugar nga gikalambigitan sa duha ka miyembro sa pamilya.
Naabtan sa responding team nga gipugngan ang suspek nga gihulagway nga high sa ginadiling druga.
Base sa saysay sa amahan nga nangayo og kuwarta ang iyang anak apan iya kining gibalibaran kay nasayod siya nga ipalit lang kini og shabu.
Gikasuko kini sa suspek dayong iyang gidabudabuhan og sumbag ang biktima ug gituok, hinungdan nga naglisod og ginhawa.
Maayo na lang nga nakit-an sa mga silingan ug giuwang.
Matod pa sa amahan nga kanunay siya nga kulatahon sa iyang anak sa higayon nga iyang balibaran nga mangayo og kuwarta.
Tungod sa pagkagumon sa drugas, adunay higayon nga mag-hallucinate ug giingong magdagandagan kay nakakita og engkanto.
Sa mga naunang insedente, gipasaylo lang sa amahan ang gihimo sa iyang anak apan dili na niya maagwanta ang pagkagumon niini sa illegal drugs, ilabi na nga buot siya nga patyon niini.
Kasong attempted parricide ang gipasaka nga reklamo batok sa anak nga kasamtanga’ng gikustodiya sa Inayawan Police Station. / AYB