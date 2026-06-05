Amahan gipatay sa anak kay wa mamahin sa halin sa lubi

Patay ang usa ka 82-anyos nga mag-uuma human gibunal-bunalan og kahoy sa iyang kaugalingong anak nga lalaki tungod lang sa panagbangi sa halin sa lubi niadtong Huwebes sa buntag, Hunyo 4, 2026, sa Purok Dao, Barangay Basak, Lungsod sa Badian.
Ang biktima giila nga si Nemecio Benemerito Libron, taga Purok 5, Barangay Taytay sa maong lungsod kinsa daling nakabsan sa kinabuhi tungod sa grabeng kadaot nga naangkon sa iyang ulo.
Samtang ang suspek nga daling nadakpan sa kapulisan giila nga si Climaco Espanol Libron, 43-anyos, usa ka tricycle drayber, ex-convict, ug residente sa Purok 10, Barangay Taytay. Si Climaco kasamtangan karong gitanggong sa Badian Police Station samtang giandam ang kasong Parricide batok kaniya.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu kang Police Senior Master Sergeant Jupiter Elarcosa, imbestigador sa Badian Police Station, nasayran nga ang biktima nagpakuha sa mga bunga sa tinanom nga lubi niadtong higayona sa dihang giapas siya sa iyang anak ug nahitabo ang komprontasyon.
Usa ka saksi nga maoy mananaka sa lubi ang nibutyag nga iyang nakita ang suspek nga nakig-istorya sa amahan.
Nakita niya nga gibira sa suspek ang iyang amahan samtang siya nagpadayon sa pagkuha sa mga bunga sa lubi.
Sa iyang pagkanaog, nawala na ang biktima samtang ang suspek nakita niya nga naglakaw palayo.
Tungod niini, gipangita sa saksi ang biktima ug nakugang na lang siya sa dihang nag-ubo na ang tiguwang sa ilawom sa mga punoan sa saging, wala na magginhawa, ug nagkadugo ang ulo. Daling nipahibalo ang saksi sa mga silingan ug sa kapulisan.
Matod ni PSMSG Elarcosa, nadakpan ang suspek sulod sa panimalay niini paglabay sa usa ka oras, alas 11:30 sa buntag.
Sa dihang gidakop sa mga awtoridad, wala na siya mahimutang.
“Miangkon siya sa krimen kay lagi nangigi siya sa iyang amahan. Wala daw siya bahini sa kita sa halin sa mga lubi nga gipakuha,” dugang ni Elarcosa.
Nipadayag sab ang suspek nga wala na niya mapugngi ang iyang kalagot tungod kay hilom kanunay nga magpakuha sa mga lubi ang iyang amahan ug dili gyud siya hatagan og bahin, bisan pa og aduna sab siyay kaugalingong tinanom sa maong dapit.
Sa dihang iyang nahibaw-an ang gibuhat sa iyang amahan, dali niya kining giapas sa bukid diin katulo niya kini gibunalan og kahoy sa ulo. Gikompirmar sab ni Elarcosa nga ang suspek nabilanggo na kaniadto human makapusil og silingan.
Aduna sab nakuha nga impormasyon nga tiggamitan sab siya og ilegal nga drugas sa ilang dapit. / GPL