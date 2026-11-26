Gipapriso sa kaugalingo’ng anak ang iyang amahan human gipasanginlan nga gidukol ang iyang ulo gamit ang bato sa alas 7 pasado sa gabii, Nobiyembre 25, 2026, sa Sityo All Season 3, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang amahan sa alyas Jun, 37, usa ka drayber og e-bike, samtang ang nagreklamo mao ang iyang kamagulangang anak nga si alyas Mark, 20.
Sumala sa imbestigasyon sa Inayawan Police, nidangop si Mark sa kapulisan sa alas 2 pasado sa kadlawon, Nobiyembre 26, human magpatambal sa ospital tungod sa samad sa iyang ulo.
Giadto dayon sa mga polis ang balay sa suspek nga niresulta sa iyang pagkasikop.
Sa iyang pamahayag, giangkon sa suspek nga nahapak niya ang anak human sila naglalis ug nisukol niya.
Matod niya, naglalis siya tali sa iyang asawa apan niapil ang anak.
Giingong giguba pa sa anak ang ilang pultahan ug nihata kaniya og sumbag.
Tungod sa kalagot, nikuha ang suspek og bato ug gihapos ngadto sa ulo sa biktimao.
Posible’ng mag-atubang ang suspek og kasong frustrated parricide. / JDG