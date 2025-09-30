Amahan milamparo sa anak, sikop

Gibalhog sa prisohan ang usa ka 39-anyos nga amahan human giingong nanapat sa iyang kaugalingong 14-anyos nga anak sa Sityo Lower Paradise 2, Barangay Kinasang-an, Siyudad sa Sugbo niadtong Septiyembre 29, 2025.
Ang nasikop giila nga si alyas Juanito, usa ka mekaniko ug residente sa maong dapit.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasayran nga ang suspek gisikop sa mga barangay tanod human giingong nisulong kini sa balay sa biktima nga iyang anak.
Dihang niabot si Juanito, giingong nakigsinumbagay siya sa ama-ama sa biktima nga anaa niadtong higayona.
Ang biktima mismo ang niuwang sa duha ka lalaki ug didto nasuko ang suspek ug nanagpa sa makadaghang higayon ngadto sa iyang anak.
Sa habig sa suspek, nangatarungan siya nga nasakitan siya sa dihang gisinghagan siya sa iyang anak tungod kay di na siya maghatagan og kuwarta.
Niangkon si Juanito nga nasagpaan gyud niya ang iyang anak ug dihang nitabang ang iyang kanhi kapuyo, nahapakan sab niya kini.
Nidugang ang suspek nga ang iya lang tuyo niadtong higayona mao ang pagpangutana sa iyang kanhi kapuyo kon nganong nangilad pa kini ug sige og pangayo og kuwarta bisan og aduna na kini laing kaipon. / JDG
Tungod sa maong kagubot, gipapriso ang suspek.
Ang suspek pasakaan og kasong Physical Injury may kalabutan sa Republic Act 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act). / JDG