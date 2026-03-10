Amahan mimolestiya sa 12-anyos nga anak, sikop

Nagtingkagol sa prisohan ang usa ka 55-anyos nga amahan human pasanginli nga nimolestiya ug nidapat sa iyang 12-anyos nga anak babaye sa sulod sa ilang panimalay niadtong Lunes sa gabii, Marso 9, 2026.
Giila sa Naga City Police Station ang suspek nga si alyas Chris kinsa daling nadakpan human sa sumbong sa usa ka concerned citizen bahin sa nahitabong pagpang-abuso sa usa sa mga barangay sa maong dakbayan.
Sumala sa imbestigasyon, niabot ang suspek sa ilang balay sa alas 7:20 sa gabii nga anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ug nasuko sa iyang mga anak.
Sa iyang kapungot, nikuha kini og dustpan ug gibunal sa sampot sa biktima.
Human niini, gimanduan sa suspek ang iyang mga anak nga mangatulog na sa kwarto, apan nitapad kini sa biktima.
Pipila ka gutlo ang milabay, nabatyagan sa bata nga gikumot-kumot ang iyang dughan, gihagkan ang iyang liog, ug gikuptan og maayo ang iyang duha ka kamot.
Gihulga matod pa sa suspek ang bata nga patyon kon kini magsaba sa iyang gibuhat.
Dali nga niresponde ang mga sakop sa Naga City Police human madawat ang tawag ug didto naabtan ang suspek nga positibong gitudlo sa biktima.
Sa pagkakaron, ang biktima gipaubos na sa psychological trauma evaluation ubos sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Giandam na sab sa kapulisan ang tukmang kasong kriminal batok sa suspek. / AYB