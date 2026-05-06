Amahan mipasalba ngadto sa silangan kay anak gidapatan

Nagtingkagol sa selda sa kapulisan ang 33-anyos nga amahan human nagmaoy ug nagpasalba sa iyang armas niadtong Lunes sa kadlawon, Mayo 4, 2026, sa Sityo Isla Verde, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek giila nga si alyas Bon Jovi, usa ka habal-habal driver, residente sa maong dapit.
Sumala sa taho, nagsugod ang kasuko ni Bon Jovi dihang iyang nasayran nga ang iyang anak nakakita og away.
Giingong inay badlungon, gidapatan hinuon sa amahan sa gikaaway ang iyang anak, hinungdan nga wala makapugong sa iyang kalagot si Bon Jovi ug gisulong ang panimalay sa iyang silingan.
Tungod sa kapungot, nibunot sa iyang gidalang armas ang suspek ug nagpasalba, hinungdan sa kahadlok ug pagkaalibwag sa mga silingan sa maong dapit
Usa ka silingang polis nga nakabati sa kaguliyang ang daling niresponde sa lugar.
Nadakpan ug napusasan si Bon Jovi diin nakuhaan siya og usa ka paltik nga .38 revolver nga adunay duha ka buhing bala.
Gidepensahan ni Bon Jovi ang iyang gihimo pinaagi sa pag-ingon nga igo lang niyang gipanalipdan ang iyang anak.
Matod niya, sayop ang gihimo sa iyang silingan tungod kay inay husayon ang away sa mga bata, gidapatan man hinuon niini ang iyang anak. / GPL