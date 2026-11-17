Gihimong rason sa habal-habal driver ang iyang anak nga naglisod og ginhawa sa pagpanglabni og cellphone aron makapalit og tambal, apan nasikop siya sa mga polis sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo, alas 5 sa hapon Nobiyembre 16, 2026.
Giila ang suspek sa alyas Amando, residente sa Sityo Mangga, Barangay Tisa, nga gikustodiya na sa Labangon Police Station.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, gilabni sa suspek ang selpon sa usa ka 18-anyos nga estudyante nga nagpaabot og jeep atubangan sa tunghaan sa N. Bacalso Avenue.
Daling nisibat ang suspek apan naabtan sa usa ka polis nga nakaagi sa lugar ug gigukod hangtod nasikop.
Sa interbyu sa Superbalita Cebu, niangkon ang suspek nga wala na siyay laing paagi aron makakuha og kuwarta alang sa gikinahanglanon sa iyang anak.
Matod niya, kapin P1,000 lang ang iyang kuwarta samtang kapin P2,000 ang presyo sa iyang palitunon ug wala na usab siyay kauslan.
Tungod sa iyang pagkasikop, wala niya mapalit ang gikinahanglanon sa iyang anak. /