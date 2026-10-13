Amahan nasikop sa buy-bust

Naposasan ang 40-anyos nga amahan human madakpan sa buy-bust operation alas 10:14 sa gabii niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026, sa Barangay Talavera, Toledo City.
Giila ang dinakpan nga si alyas “Ensoy,” minyo, walay trabaho, residente sa maong lugar.
Nasikop ang suspek sa operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Narekober gikan sa iyang posesyon ang kuwarta nga P4,216.
Atubangon sa dinakpan ang kasong paglapas sa balaod batok sa ilegal nga drugas, lakip ang paghupot ug pagpamaligya niini. / GPL