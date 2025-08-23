Amahan ni Jaylen Brown gikiha og attempted murder

Gidakop ang amahan sa Boston Celtics star Jaylen Brown nga si Quenton Marselles Brown human sa insidente sa pagdunggab sa Las Vegas niadtong ug gikasohan kini og attempted murder.
Ang tigulang nga Brown unang mitunga sa korte niadtong Biyernes diin gitakda ang iyang piyansa og $300,000, base sa mga taho.
Sumala sa arrest report, nahitabo ang insidente sa usa ka parking lot duol sa usa ka parke sa Las Vegas. Usa ka lalaki ug ang iyang uyab naglingkod sa ilang sakyanan dihang mitupad ang SUV sa ilang parking spot. Nasangit kuno ang pultahan sa SUV sa sakyanan nga nagtapad kanila, hinungdan sa panaglalis.
Gipahayag sa abogado ni Brown ngadto sa Las Vegas TV station KSNV nga ang iyang kliyente igo lang nibuhat og self-defense. / RSC