Amahan sa namusil sa Ateneo, gikiha

Gikasohan sa Philippine National Police (PNP) ang amahan sa menor de edad nga suspek sa pagpamusil niadtong Agusto 18, 2026, didto sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City.
Matod ni PNP Public Information Office (PIO) Chief Colonel Allen Rae Co nga gipasaka ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok sa amahan kinsa opisyal sa Bureau of Customs ug ang rehistradong tag-iya sa mga armas nga gigamit sa suspek.
Dugang pa niya, gipasakaan sab og susamang mga kaso ang usa ka miyembro sa school security.
Ang menor de edad nagpakamatay human sa pagpamusil, diin usa ka kauban nga estudyante ang namatay ug duha ang naangol. / TPM