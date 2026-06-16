Amahan wa mopasaylo sa anak, mipuspos kaniya

Nakahukom ang usa ka amahan nga iyang tinud-on ang pagpasaka og kaso batok sa iyang anak bisan pa man og nangayo na kini og pasaylo, human siya gipusposan og kahoy sa ilang panimalay sa Barangay Kinasang-an, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Ernesto Dacay, 49, nakaangkon og mga bun-og ug hubag sa nagkadaiyang bahin sa lawas tungod sa insidente nga nahitabo niadtong Hunyo 12.
Matod sa amahan, dugay na niyang giantos ang kabadlungon sa iyang 23-anyos nga anak nga si Lawrence Dacay, nga iyang giingong nagumon sa paggamit sa ilegal nga drugas sukad pa sa pagkabata niini.
Gibutyag ni Ernesto nga kapila na gipapriso ug gipa-rehab ang iyang anak apan wala gihapon kini mausab ug mibalik gihapon sa iyang bisyo.
“Na-depress na ko sa iyang gibuhat. Kapila na namo siya gipapriso ug gipa-rehab apan wala gihapon siya magbag-o. Sa lima nako ka anak, siya ra gyud ang ingon ani ka-problema,” matod sa amahan.
Suma sa imbestigasyon, gibadlong lang unta sa amahan ang iyang anak nga nagmaoy, apan nasuko ang suspek ug giatake ang biktima gamit ang dos por dos nga kahoy.
Sa higayon nga di matumanan sa iyang gusto ang suspek mag-wild kini ug pasakitan ang iyang papa.
Samtang giangkon sa suspek nga nasuko siya sa iyang amahan tungod kay wala siya tagai og kuwarta alang sa pagpalit og sud-an.
Nag-atubang karon ang suspek og kasong Attempted Parricide. / JDG