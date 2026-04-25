Ambulance drivers ipaubos sa retraining

Tungod sa aksidente sa Archbishop Reyes flyover nga nikalas og usa ka estudyante, gitinguha karon ang mandatory retraining ug mas estriktong safety protocols alang sa tanang drayber sa ambulance sa Dakbayan sa Sugbo.
Usa ka proposed resolution ang nagtinguha nga i-require ang mandatory refresher training alang sa tanang drayber sa barangay ambulance ug emergency personnel, sa pakig-alayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), Land Transportation Office (LTO), Highway Patrol Group (HPG), ug Cebu City Police Office (CCPO).
Tumong sa maong lakang nga palig-unon ang pagsunod sa mga balaod sa trapiko, defensive driving, emergency vehicle operation, ug saktong road safety standards, taliwala sa kabalaka nga ang ubang mga responder mahimong kulang sa ensaktong pagbansay alang sa mga delikadong sitwasyon sa pagmaneho.
Ang sugyot gipresentar ni Councilor Joel Garganera, isip tubag sa insidente niadtong Abril 14 diin namatay ang estudyante nga si Braille Nichole Kwek human sa bangga sa usa ka barangay ambulance nga giingong nag-counterflow sa flyover ug nibangga sa usa ka motor.
Gitataw sa mga opisyal nga bisan tuod gihatagan og prayoridad ang mga ambulance panahon sa emerhensya, kinahanglan gihapon kining buhaton nga adunay pag-amping ug striktong pagsunod sa safety protocols aron malikayan ang kamatayon.
Atol sa deliberasyon, gisugyot ni Councilor Harold Go nga palapdan ang coverage sa resolusyon aron maapil ang tanang drayber sa ambulance sa Dakbayan sa Sugbo, dili lang kadtong iya sa mga barangay.
Nipadayag usab og kabalaka si Councilor Alvin Arcilla nga ang uban pang emergency-related vehicles, lakip na ang mga patient transport unit nga gigamit sa mga buhatan sa kagamhanang lokal, angay usab iapil sa retraining program.
Dugang ni Councilor Dave Tumulak nga kining mga sakyanana susama og trabaho sa mga ambulance ug kanunayng gigamit sa paghakot og pasyente, hinungdan nga duna usab kini risgo kon ang mga drayber dili sakto og training.
Sa laing bahin, nipasidaan si Councilor Francis Esparis batok sa pag-counterflow sa mga flyover tungod sa kakuwang sa visibility ug dakong risgo sa head-on collision.
Matod ni Esparis, sa mga flyover, limitado ang makita sa drayber sa kasugat nga trapiko, hinungdan nga peligroso kaayo ang pag-counterflow.
Sa susamang sugyot, nirekomendar usab si Councilor Tumulak sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga magtaod og mga “no overtaking” signage sa tanang flyover aron malikayan ang susamang insidente.
Ang maong inisyatiba nahiuyon usab sa naunang pamahayag ni Mayor Nestor Archival, nga nimando og pag-review sa mga polisiya sa emergency vehicles bahin sa paggamit sa flyover. / CAV