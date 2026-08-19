Ambulansiya nagkarga og pasyente misungag sa taxi

Nagkaengkuwentro sa dalan ang ambulansiya nga nagkarga og pasyente ug ang taxi unit sa eskena sa dalan P. del Rosario ug Junquera Street, Barangay San Antonio, Cebu City, pasado alas 3:00 sa kaadlawon niadtong Miyerkules, Agusto 19, 2026.
Ang taxi nga gimaneho ni Jaime Du, 56, lumad nga taga-Barangay Calamba, naggikan sa dalan Junquera, paingon unta sa dalan Colon.
Samtang, ang ambulansiya sa Barangay Mabolo nga gimaneho ni Rufino Jose Gilbero, nagsubay sa P. del Rosario Street paingon sa Cebu City Medical Center (CCMC) aron ihatod ang ilang sakay nga biktima sa pagnunggab.
Sigon pa ni Du nga green o “go signal” ang traffic light sa iyang lane hinungdan nga nilahos siya sa pagdrayb. Dugang niya, wala niya makita ang ambulansiya ug wala sab siya makadungog sa siren gawas lang sa blinker nga suga.
Apan gihimakak ni Gilbero ug niinsistir nga nagtingog ang ilang siren dungan sa emergency lights samtang nitabok sila sa intersection.
Matod niya, kusog kaayo ang tingog sa ilang siren, maong imposible nga dili kini madungog sa ubang drayber.
Tungod sa insidente, gihaw-as ang pasyente gikan sa ambulansiya ug gibalhin sa laing ambulance aron dali siyang madala sa ospital. /