Ambulansya misungag sa motor sa Argao, angkas nalabay; patay

Patay ang usa ka 29-anyos nga lalaki samtang naangol ang drayber sa motorsiklo human sila madasmagi sa usa ka ambulansya nga nawad-an og kontrol sa National Highway sa Barangay Langtad, Lungsod sa Argao niadtong Huwebes sa buntag, Abril 30, 2026.
Giila ang namatay nga si Jovee Emia Lomocso, samtang ang drayber sa motorsiklo nga nakaangkon og bali sa abaga mao si Karl Catubig kinsa pulos mga residente sa Lungsod sa Samboan.
Ang ambulansya nga nalambigit sa aksidente gimaneho ni Melchor Bancal Jr., 55, residente sa Barangay Daanlungsod, Oslob, Cebu.
Base sa imbestigasyon sa Argao Police, ang motorsiklo nagbiyahe paingon sa habagatan , samtang ang ambulansya nagpaingon sa amihanan.
Pag-abot sa kurbadahong bahin sa karsada, ang ambulansya nga nagdagan og gibana-banang 70 kilometros matag oras (kph) giingong nawad-an og kontrol ang drayber niini.
Tungod sa kakusog sa dagan, nilapas ang ambulansya sa pikas lane ug direktang nadasmagan ang kasugat nga motorsiklo.
Sa kakusog sa impak, nangalagpot ang drayber sa motor ug ang angkas.
Gideklarar nga dead on arrival si Lomocso pag-abot sa Isidro Kintanar Memorial Hospital, samtang padayon nga gitambalan si Catubig.
Sa laing bahin, ang ambulansya nga adunay siyam ka pasahero hapit mahulog sa fishpond, apan luwas nga na-rescue ug nabalhin sa Talisay City District Hospital.
Ang drayber sa ambulansya nga si Bancal Jr. nakaangkon sab og mga samad ug daling gidala sa tambalanan sa wala pa gitanggong sa Argao Police Station.
Gipaabot nga pasakaan ang drayber og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, Physical Injuries, and Damage to Property./ JDG