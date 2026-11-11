Ambulansya, motorsiklo nagbangga

Naangol ang drayber sa motorsiklo human nibangga sa ambulansya gikan sa Lungsod sa Daanbantayan nga maghatod unta og pasyente sa Vicente Sotto Memorial Medical Center niadtong alas 7 sa gabii, Martes, Nobiyembre 10, 2026, sa General Maxilom Avenue corner Raintree Mall, Brgy. Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo.
Ang naangol giila nga si Winycis Mata, 40, taga V. Rama Avenue, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo, nga nagmaneho sa Yamaha Mio 125.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit nga base sa kuha sa CCTV, nga ang ambulansya nga gimaneho ni Dranreb Arriesgado, 40, taga Barangay Tominjao, Lungsod sa Daanbantayan nagsubay sa dalan General Maxilom ug paingon sa Fuente Osmeña samtang ang motorsiklo gikan sa Raintree Mall ug motabok kini paingon sa Juana Osmeña.
Samtang naka-stop signal ang traffic light sa General Maxilom Avenue, ni-counterflow sa double solid line ang usa ka ambulansya nga naka-blinker ug siren. Apan usa ka motorsiklo nga nagpadagan og kusog aron gukdon ang yellow light ang ni-overtake sa sakyanan nga nihunong na unta aron paagion ang ambulansya, nga niresulta sa ilang panag-abot sa sa tunga sa box junction.
Tungod sa kakusog sa impak, nahagba ang drayber sa motorsiklo sa sementadong karsada ug nakaangkon og angol sa kalawasan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU sa CCPO nga base sa nigawas sa imbestigasyon nga nasayop ang motorsiklo sa maong insidente diin kusog kini nga nakapadagan nga bisan naka-yellow na ang traffic light.
Bisan pa man nga nag-counterflow ang ambulansya apan makita sa CCTV footage nga maampingon kini ug naka-blinker ug siren nga nagpasabot nga nag-perform kini sa emergency duties sanglit usa man ka pasyente ang karga niini nga dalhon sa emergency room sa tambalanan.
Gikustodiya sa buhatan sa TEU ang motorsiklo lakip na ang ambulansya apan nagkasabot ra ang duha ka habig nga dili na mopasaka og kaso. / AYB