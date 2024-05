American national, nakaplagang patay

Usa ka American national ang patay nang nadiskobrihan nga naghigda sa iyang kama sud sa giabangan nga lawak sa usa ka cottage sa Barangay Tunga, lungsod sa Moalboal, alas 9:30 sa buntag, Sabado, Mayo 25, 2024.

Giila kini nga si William Kenneth Neuman, hamtong ang panuigon, apan wa pa matino sa kapulisan asa da­pita ang iyang dapit sa US.

Basi sa pasiunang imbestigasyon sa mga polis sa Moalboal ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si P/Capt. Claudio Gako, nasayran nga usa ka construction worker ang nakadiskobre sa Kano nga patay na kini sud sa lawak.

Sa pagsusi sa Scene of the Crime Operatives (Soco) sa kapulisan, nasuta nga wa malungkab ang kuwarto sa maong Kano, sinyales sa komusyon ug way nawalang butang niini, busa gidudahan nga namatay kini tungod sa iyang balatian sa lawas.

Apan gisumiter kini sa autopsy aron masayran kon unsay namatyan niini. Samtang, gipahibalo na ang embahada sa US aron pagkontak sa iyang pamilya sa Ame­rika. / DVG