American national nga nagtrabaho sa call center, napalga'ng patay

Wala nay kinabuhi nga napalgan ang usa ka American national sulod mismo sa iyang lawak sa may Sun Valley, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo mga alas 9 sa buntag, Lunes, Disyembre 29, 2025.
Giila sa kapulisan ang namatay nga si Charles David Doyel, 45, lumad nga taga Las Vegas, USA apan kasamtangang nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Human nakadawat ang kapulisan og taho sa maong panghitabo gikan sa usa ka concerned citizen, dali nila kining girespondehan ug naabtan nila si Doyel nga naghigda sa iyang kama nga wala na'y kinabuhi.
Nasayran nga nagtrabaho isip home-based call center agent ang Amerkano ug halos duha na ka tuig nga nag-abang sa maong lawak.
Giingon nga gawas nga aduna kini gihambin nga sakit sa kalawasan, nagsige usab kini'g inom og ilimnong makahubog.
Gibanabana nga mga duha o tulo ka adlaw na siya nga namatay sanglit nanimaho na ang patay’ng lawas niini.
Sa pagkakaron, gidala lang una ang patay nga lawas ni Doyel sa punerarya samtang nakig-coordinate pa ang mga awtoridad sa pamilya niini sa gawas sa nasod. / JDG