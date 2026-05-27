American natl. gireklamo og ‘pedophilia’

Sikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang usa ka American national sa kasong may kalapasan sa pagpangabuso sa mga menor de edad.
Gipahibawo sa buhatan nga ang gihimong imbestigasyon pinasubay sa impormasyon gikan sa TIP Helpline sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field office sa Rehiyon 7, adunay naka-report labot sa langyaw nga nagkuyog og mga menor de edad.
Niresulta kini sa operasyon diin naatlan ang langyaw sulod sa iyang condominium unit nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo, kauban ang duha ka bata’ng lalaki nag-edad og 10 ug 15.
Atol sa dugang pakisusi, gikompirmar nga ang maong langyaw dili paryente o ig-unsa sa mga bata.
Base sa pamahayag sa mga bata, giingong gitanyagan sila sa langyaw nga mokuyog kaniya ug bayran niya kini og tag P1,000-P1,5000 bugti nga magdungan kini og kaligo.
“They will take a bath together with the american...taking a bath together means totally naked for the kids,” saysay sa NBI 7 sa Mayo 27, 2026.
Ang maong langyaw mag-atubang og kaso nga may kalapasan sa Sec. 6 ug Sec. 10 (b) sa Republic Action 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.
Lakip sa elemento sa paglapas sa maong balaod kon ang tawo nga kauban sa bata dili niya kaila o ba kaha dili paryente. Ilabi na kon kauban niya kini nga nag-inusara, sulod sa usa ka balay, inn, hotel, pension house, apartelle o susamang establisimento, lakip ang sakyanan.
Ingon man ang paggamit sa menor de edad sa mga adult-oriented services ug pasaligan kini nga hatagan og kuwarta nga moresulta sa pagkapriso ug pagmulta.
Sa kasamtangan, gitanggong ang maong langyaw sa pasilidad sa NBI 7, samtang gipaubos sa pagsusi sa DSWD ang mga biktima. / ANV