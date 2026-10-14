American nat’l. nagtenir og 9 ka babaye sa iyang condo, gidakop

Dul-an 10 ka babaye, lakip ang usa ka 15-anyos nga menor de edad ang giluwas sa kapulisan gikan sa usa ka condominium unit sa Juana Osmeña Extension, Brgy. Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo kinsa giingong gidid-an sila sa American national nga makagawas.
Malampusong nadakpan ang 59-anyos nga suspek nga giila lang sa alyas nga Jonathan, usa ka retired investor nga taga Missouri, USA niadtong alas 10 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
Nagsugod ang imbestigasyon human nireklamo sa Inayawan Police Station 7 ang ginikanan sa 15-anyos nga babaye nga wala na mouli sa ilang balay.
Base sa reklamo, nakahibawo ang ginikanan nga gipugngan sa suspek ang iyang anak ug ubang babaye sa paggawas sa condominium sa dihang nakahigayon og chat ang biktima nga magpa-rescue.
Gibutyag sab sa menor de edad nga daghan silang babaye sa sulod ug giingo’ng tagsa-tagsa silang gipanghilabtan.
Tungod niini, nakig-alayon ang Inayawan Police Station sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office (CCPO), nga adunay hurisdiksyon sa maong lugar, kauban ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk (WCPD).
Gironda sa mga operatiba ang condominium ug gipugos ang pag-abli sa pultahan aron makasulod ug maluwas ang mga babaye.
Human sa rescue operation, gidala ang mga biktima sa Abellana Police Station 2 alang sa imbestigasyon.
Atol sa pagrekisa sa suspek, nakuhaan sab siya og usa ka pakete sa gituohang shabu gikan sa iyang bulsa.
Wala na mohatag og pamahayag ang suspek sa dihang gihimo ang operasyon ug sa korte na lang niya tubagon ang mga pasangil batok kaniya.
Gipaubos sab siya sa background investigation aron masuta kon aduna ba siyay mga kaso nga giatubang sa Pilipinas ug sa Estados Unidos.
Samtang, gipaubos sa intervention ug stress debriefing ang mga naluwas nga babaye pinaagi sa WCPD ug Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Gikustodiya sa Abellana Police Station ang suspek ug mag-atubang siya sa mga kaso sa illegal detention, rape, human trafficking ug paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB