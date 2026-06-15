Amerika, Iran mopirma og kasabutan ning semanaha

Gipahibawo ni US President Donald Trump nga “kompleto na” ang kasabutan tali sa Amerika ug Iran, ug gimando na ang pagtangtang sa naval blockade sa Strait of Hormuz.
Sumala pa ni Trump ug sa Punong Ministro sa Pakistan nga si Shehbaz Sharif, nakab-ot sa Estados Unidos ug Iran ang kasabutan nga nagdeklarar sa permanente nga paghunong sa mga operasyo'ng militar.
Gilauman nga magkita ang duha ka nasud alang sa pormal nga pagpirma sa kasabutan sa Hunyo 19 sa Switzerland, taho gikan sa CBS News.
Sa usa ka pahayag nga gipatik sa social media, giingon ni Trump nga ang kasabutan uban sa Iran “kompleto na.” Iyang gidugang nga gitugot niya ang toll free ang pagbukas sa Strait of Hormuz ug ang pagtangtang sa blockade sa United States Navy.
Bisan pa niini, wala pa ipagawas ang kumpletong detalye sa kasabutan. Sumala kang Sharif, apil niini ang paghunong sa operasyong militar sa Lebanon. Apan, giingon ni Benjamin Netanyahu nga dili kuhaon sa Israel ang ilang mga tropa gikan sa Lebanon ug wala sila’y obligasyon nga mosunod sa mga bahin sa kasabutan nga may kalabutan sa nasud.
Matud pa ni Sharif, uban sa kasabutan nga anaa na, ang mga tigpataliwala magpahigayon og sunod-sunod nga mga panagtigum aron andamon ang teknikal nga mga hisgutanan ug ang opisyal nga pagpirma.
Iyang gipasalamatan ang liderato sa Saudi Arabia, Turkey, ug Qatar sa ilang dakong kontribusyon sa negosasyon.
Sa laing bahin, miingon ang Iranian Deputy Foreign Minister nga si Kazem Gharibabadi nga nahuman na ang teksto sa memorandum of understanding tali sa Estados Unidos ug Iran ug pirmahan kini sa Switzerland. /