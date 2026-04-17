Amerikano nga nanghasi sa silingan’g abogada, giposasan

Usa ka Amerikano nga nagmaoy ang naposasan kay matod pa nanghulga sa abogada nga iyang silingan.
Ang reklamante giila nga si Atty. Leilani Cabañero Jurado, 28, nagpuyo sa Azienda Roma, Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay, samtang ang suspek mao si Joseph John Leatherby, 42 anyos, ulitawo.
Usa sa nisaksi batok sa suspek ang ilang silingan nga si Ajay E. Singh, 31 anyos.
Base sa imbestigayon sa Talisay City Police Station, ang suspek nga hubog kalit nga naabot sa gawas sa panimalay ni Jurado niadtong Lunes sa gabii, Abril 13, 2026.
Nakuyawan ang abogada kay iya kining gihulga nga patyon, hinungdan nga gipaubos sa citizen’s arrest diin nakuha sa iyang possession ang usa ka kitchen knife.
Nasuta sa imbestigayon nga nasuko ang kano sa abogada human siya napaakan sa binuhing iro niini niadtong Hunyo 2025.
Gikataho nga naghimo-himo'g mga estorya ang Amerkano bisan pa man kon gibayaran na siya'g settlement nga P6 mil alang sa pagpa-anti-rabies.
Ang suspek giposasan pag-abot sa mga SWAT personnel sa Talisay City Police Station. / GPL