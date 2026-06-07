Amerkano nga nagsige og panghulga, giunha’g patay

Patay ang usa ka American national human kini pusila sa iya ra usab nga katugbang nga Amerikano sulod sa usa ka KTV bar sa Barangay Poblacion, lungsod sa Dalaguete, alas 8:20 sa gabii, Sabado, Hunyo 6, 2026.
Ang biktima giila lang sa alyas nga “Bry,” hingkod ang panuigon ug nagpuyo sa Barangay Atabay, lungsod sa Alcoy. Samtang ang suspek giila usab sa alyas nga “Way,” 72, nagpuyo sa Barangay Balud, Dalaguete.
Human nakadawat og taho ang Dalaguete Municipal Police Station, dali nga miresponde ang mga imbestigador ug naabtan ang biktima nga nagbuy-od na ug dunay samad pinusilan sa liog.
Subay sa pamahayag sa usa ka saksi gikan sa Purok 4, Barangay Coro, Dalaguete, kalit lang niabot sa bar ang suspek uban ang asawa niini, ug sa wala’y igong rason, nikuha kini sa iyang armas ug gipusil ang biktima. Gidala pa si Bry sa Argao District Hospital apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor.
Mitahan hinuon dayon sa kapolisan ang suspek uban sa iyang asawa, ug lakip sa iyang gi-surender ang kalibre .45 nga pistola nga maoy gigamit sa krimen.
Migawas sa imbestigasyon sa kapolisan nga personal nga bangi ang hinungdan sa maong hitabo. Giingong kanunay nga manghulga ang biktima nga patyon ang suspek ug ang asawa niini. Tungod sa kabalaka nga sila ang makabsan sa kinabuhi, giunhan na lang sa suspek ang biktima.
Giandam na sa kapolisan sa Dalaguete ang kasong murder nga ipasaka batok sa suspek ngadto sa korte. / AYB