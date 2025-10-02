Amihanang bahin sa Luzon nahulga sa Bagyong Paolo

Pipila ka mga dapit sa amihanang Luzon gibutang ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 1 ug 2 human hinayhinay nga nakakusog ang Tropical Storm Paolo (international name Matmo) ibabaw sa West Philippine Sea.
Sa alas 10:00 sa buntag sa Huwebes, Oktubre 2, 2025, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nag-ingon nga ang sentro sa Tropical Storm Paolo nakit-an sa 575 ka kilometro (km) sidlakan sa Infanta, Quezon.
Ang bagyo dunay labing kusog nga hangin nga 75 ka kilometro matag oras (km/h) duol sa sentro, 90 km/h gust ug Central pressure nga 998 hPa.
Gipataas sa Pagasa ang TCWS 2 sa mosunod nga mga dapit: habagatang-sidlakang bahin sa Isabela (San Mariano, Dinapigue, San Guillermo, Echague, Jones, San Agustin, Benito Soliven, Angadanan, City of Cauayan, Naguilian), amihanang bahin sa Quirino (Maddela), ug amihanang bahin sa Aurora (Dilasag, Casiguran, Dinalungan).
Gibutang sab ubos sa TCWS 1 ang Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, amihanang bahin sa Zambales (Palauig, Masinloc, Candelaria, Santa Cruz), Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, amihanang bahin sa Bulacan (Doña Remedios Trinidad, San Miguel, San Ildefonso), amihanang bahin sa Pampanga (Magalang, Arayat, Candaba, Mabalacat City), amihanang bahin sa Quezon (General Nakar) lakip ang Polillo Islands, amihanang bahin sa Catanduanes (Pandan, Bagamanoc, Panganiban, Viga).
Matud sa Pagasa, gilaumang mag- landfall si Paolo sa habagatang Isabela o amihanang Aurora karong Biyernes, Oktubre 3, 2025.
Gipaabot nga mogawas si Paolo sa Philippine Area of Responsibility (PAR) karong Sabado, Oktubre 4. / TPM /SunStar Philippines