Amihanang Luzon signal #2 tungod sa Bagyong ‘Inday’

Nagpabilin ang kakusgon sa Bagyong Inday samtang naglihok kini paingon sa amihanan-amihanang-kasadpan ibabaw sa Philippine Sea, hinungdan nga giisa ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 2 sa pipila ka bahin sa tumoy sa amihanang Luzon.
Subay sa alas 5 sa hapon nga bulletin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026, ang sentro sa Bagyong Inday katapusang nakit-an sa gilay-ong 525 kilometro sa sidlakan-amihanang-sidlakan sa Itbayat, Batanes.
Ang bagyo nagdala og kusog nga hangin nga moabot ngadto sa 140 kilometros matag oras (km/h) duol sa sentro, ug huros nga moabot sa 170 km/h, samtang naglihok kini sa kapaspason nga 20 km/h.
Ubos sa Signal No. 2 ang Batanes, sidlakang bahin sa Babuyan Islands, ug amihanang-sidlakang bahin sa Cagayan, samtang gipaubos sab sa Signal No. 1 ang nabilin nga bahin sa Babuyan Islands ug Cagayan, uban ang Isabela, Apayao, amihanang bahin sa Abra, Kalinga, sidlakang bahin sa Mountain Province, sidlakang bahin sa Ifugao, ug Ilocos Norte. Moagi si Inday sa labing duol nga bahin sa kinatumyang amihanan sa Luzon gikan sa gabii sa Biyernes hangtod sa sayong bahin sa buntag sa Sabado.
Gilauman nga mogawas kini sa Philippine Area of Responsibility (PAR) Sabado sa buntag o hapon samtang nagpadulong kini sa habagatang mga isla sa Japan ug sa mainland China. / Pagasa