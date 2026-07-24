Amihanang Luzon ubos sa Signal No. 2 samtang nagpaduol ang Bagyong Kiyapo

Pipila ka lalawigan sa Amihanang Luzon ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 2 tungod sa Bagyong Kiyapo.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagkanayon nga ang Bagyong Kiyapo nihinay niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 24, 2026, samtang nagpadayon kini sa pag-irog sa kasadpan padulong sa Extreme Northern Luzon.
Ang Kiyapo gibanabana nga naa sa 260 kilometros silangan sa Aparri, Cagayan, nga adunay kainit ug kusog sa hangin nga moabot sa 65 kilometros matag oras (km/h) duol sa sentro, unos nga moabot sa 80 km/h, ug central pressure nga 998 hPa.
Ang bagyo naglihok pakasadpan sa gikusgon nga 20 km/h, diin ang kusog hangtod sa gale-force winds moabot sa 450 kilometros gikan sa sentro niini.
Gipadayon sa Pagasa ang TCWS No. 2 sa Batanes, Babuyan Islands, amihanang mga munisipyo sa mainland Cagayan, ug Pagudpud sa Ilocos Norte.
Ang mga molupyo sa maong mga dapit makasinati og gale-force winds nga gikan sa 62 hangtod 88 km/h nga naghatag og gamay hangtod sa kasarangan nga hulga sa kinabuhi ug propedad.
Ang TCWS No. 1 nagpabilin nga gipatuman sa nahabilin nga bahin sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, nahabilin nga bahin sa Ilocos Norte, ug pipila ka bahin sa Aurora.
Ang kusog nga hangin sa maong mga dapit makamugna gihapon og gamay nga kadaot, labi na sa mga gagmay nga estruktura ug mga pananom.
Nagkanayon sab ang Pagasa nga ang TCWS No. 3 pwede gihapon nga ipatuman kon mo-intensify ang Bagyong Kiyapo ug mahimong severe tropical storm samtang nagpaingon sa dapit sa Batanes-Babuyan Islands.
Gawas sa hangin, ang maong bagyo gilauman nga magdala og kusog nga uwan sa Amihanang Luzon, diin ang sirkulasyon niini makig-uban sa habagatang-kasadpan aron makapokus ug makapalig-on sa uwan sa ubang bahin sa nasod.
Matod sa Pagasa, ang kusog nga bawod nga moabot sa 5.5 metros ang gilauman sa kadagatan sa Batanes ug Babuyan Islands, samtang ang bawod nga hangtod sa 4.5 metros ang gilauman sa amihanang baybayon sa mainland Cagayan ug Ilocos Norte.
Giawhag sa mga awtoridad ang tanang barko nga magpabilin sa dunggoanan o mangita og luwas nga kapasilungan, uban ang pasidaan nga ang pagbiyahe sa dagat delikado. Ang gagmay nga mga bangka sa panagat ug motorized bancas giingon sab nga dili lang una mopadayon sa paglayag.
Ang Bagyong Kiyapo gilauman nga magpadayon sa paglihok amihanang-kasadpan hangtod sa Sabado, Hulyo 25, sa dili pa mogawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Biyernes o Dominggo sa buntag.
Samtang ang Philippine National Police (PNP) nagpalihok na sa ilang disaster response ug incident management teams sa Amihanang Luzon ug ubang dapit nga gihulga sa Bagyong Kiyapo.
Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. nagmando sab sa pagpahimutang daan sa mga search and rescue personnel, rubber boats, high-clearance vehicles, ug ubang emergency response assets sa mga komunidad nga dali ra bahaon ug modahili nga yuta.
“All our police units in areas along Kiyapo’s projected path are ready. They were already instructed to maintain heightened alert, preposition search and rescue assets, and work closely with local disaster management councils to ensure a swift response,” matod ni Nartatez.
“We strongly appeal to the public, especially those residing in vulnerable, low-lying, and landslide-prone communities across Northern Luzon and regions affected by the southwest monsoon, to remain vigilant, monitor weather updates closely, and cooperate fully with local authorities should preemptive evacuations become necessary,” iyang gidugang. / TPM