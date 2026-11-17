Naposasan ang usa ka construction worker human mailhing maoy nilungkab sa tindahan sa iyang amo ug nikawat sa kuwarta ug mga alahas niadtong alas 12:40 sa udto sa Lunes, Nobiyembre 16, 2026, sa Barangay Gaas, Balamban, Sugbo.
Si alyas Jerjer, 27 anyos, empleyado sa Baluarte ni Alfredo Store sa Barangay Gaas, Balamban, nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan niadtong alas 6:20 sa gabii, Nobiyembre 17, 2026.
Matod ni Balamban Police Station Chief Major Ian Macatangay, alas 3:05 sa kaadlawon sa maong adlaw dihang personal nga nireport sa police station ang tag-iya sa tindahan nga gilungkab ang ilang establisemento.
Nawala sa tindahan ang P200,000 nga kuwarta nga gibutang sa usa ka balde ug mga alahas nga gibanabanang mobalor og P100,000.
Nailhan ang suspek pinaagi sa CCTV footage sa establisamento hinungdan nga dali ra sab nga nasubay ug nadakpan. / GPL