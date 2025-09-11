Amparo napilde na sab sa Japan

Nakasinati na sab og kapildihan ang Boholanong si Jake Amparo sa iyang laing misyon sa Japan.
Ning higayuna, nasugamak si Amparo sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Japanese Takeshi Ishii sa ilang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) minimumweight title bout niadtong Martes, Septiyembre 9, 2025 sa Korakuen Hall sa Tokyo.
Human sa 10 ka rounds, si Amparo nalubong sa scorecards sa tulo ka judges, 98-91, 98-91, ug 99-90.
Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga kapildihan nga nasinati ni Amparo sa Japan ug ikatulo sa katapusan niyang lima ka mga away sa niaging duha ka mga tuig.
Unang niaway si Amparo sa Japan niadtong 2023 diin nakarehistro siya og unanimous nga kadaugan batok ni Goki Kobayashi aron dag-on ang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific minimumweight strap.
Apan human niini, kapildihan na ang nasinati ni Amparo sa nagsunod niyang tulo ka mga away sa Japan lakip na niini ang International Boxing Federation (IBF) minimumweight title fight batok ni Ginjiro Shigeoka sa niaging tuig.
Si Amparo natagak sa 16-8-1, 4KOs nga rekord samtang si Ishii nisaka sa 11-1, 8KOs nga baraha. / EKA