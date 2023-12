Amparo, Taduran magbinukbokay

Magbinukbokay na sila si Jake “El Bambino” Amparo ug kanhi world champion Pedro “Kid General” Taduran alang sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight title eliminator ning Huwebes, Disyembre 28, 2023, sa Bohol Wisdom School Gym sa Tagbilaran City, Bohol.

Ang away maoy main event sa “Kumong Bol-anon XIII” nga gipasiugdahan sa PMI Bohol Boxing Promotions.

“This is a very unpredictable and exciting fight. It’s a former world champion and a regional champion fighting against each other. This fight is on a different level,” matod ni PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot.

Sa official weigh-in kagahapon, Disyembre 27, 2023, sa PMI Gymnasium, si Amparo nitimbang lang og 103.5 pounds samtang si Taduran nirehistro og 104.8 pounds.

Ang duha ka mga boksidor pulos ningpadayag sa ilang kaandam alang ning awaya.

Si Amparo gikan sa dalaygo’ng unanimous decision nga kadaugan batok kang Japan prospect Goki Kobayashi aron angkunon ang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific minimumweight strap niadtong Agusto 5, 2023.

Samtang si Taduran, kinsa kanhi International Boxing Fe­deration (IBF) minimumweight champion, naglaum nga makasaka pagbalik sa world stage pinaagi ning awaya.

Si Amparo, kinsa sakop sa PMI Boxing stable, naggunit og 14-4-1, 3KOs nga rekord samtang si Taduran sa Parañaque City, adunay 15-4-1, 12KOs nga baraha.

Magsangka sab sa promosyon sila si Gerwin Asilo (7-0, 3 KOs) ug Aljum Pelecio (11-2, 7 KOs) alang sa inilugay sa bakanteng WBO Asia-Pacific Youth bantamweight belt.

Laing kaintapang away mao ang tali nila ni Joseph Sumabong (5-0, 3 KOs) batok Erson Trinidad (6-3-1, 3 KOs), kinsa mag-ilog sa bakanteng World Boxing Foundation (WBF) Aus­tralasian minimumweight strap.

Mokompleto sa mga parisan mao ang tali nila ni Cebuano Brix Piala (7-1, 2 KOs) batok Jhunriel Ramonal (17-11-6, 10 KOs), Angilou Dalogdog (8-0, 2 KOs) batok Roland Jay Biendima (17-14-1, 10 KOs), Rodex Piala (9-0, 1 KO) batok Marjhun Tabamo (10-21-4, 2 KOs), Jhunrille Castino (13-4, 4 KOs) batok Ryan Ray Ponteras (23-22-3, 12 KOs), Cebuano April Jay Abne (13-1, 6 KOs) batok Ariston Aton (9-9, 5 KOs), Richard Laspoña (2-0, 1 KO) batok Raffy Chavit (2-0, 1 KO) ug Sugarey Leonard (2-0, 2 KOs) batok Adrian Dulayba (2-0, 2 KOs).

Ang promosyon sugdan sa alas 3:00 sa hapon.