Anaa sa target list sa PDEA nakuhaa’g P1M nga shabu

Giila’ng high-value target ang nasikop sa buy-bust nga gipahigayon sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, uban sa Malubog Police Station 12, niadtong Martes sa gabii, Mayo 5, 2026.
Nahitabo ang operasyon alas 8:20 sa gabii sa Barangay Babag, usa ka bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Darwin, 29, kinsa residente ra sab sa maong dapit.
Si Darwin giisip nga dakong target sa kampanya batok sa ilegal nga drugas sa rehiyon.
Nasakmit gikan sa suspek ang unom ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 150 gramos nga gibanabanang mokantidad og P1,020,000 sa average market value, buy-bust money , usa ka smart phone, ug uban pang non-drug evidence.
Ang tanang ebidensya gidala na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang dinakpan gibalhog na sa selda sa PDEA 7 sa Sudlon, Lahug.
Gituohan nga si Darwin makabaligya og 300 hangtod 500 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang mga kontak.
Giandam na sa PDEA 7 ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso batok sa suspek tungod sa kalapasan sa Section 5 ug Section 11 , Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB