Anaa sa target list sa PDEA, PNP nadakpan

Lalaki nga nabutang sa Regional Target List sa PDEA ug PNP, kinsa nagsulod gawas na sa bilangoan, ang nadakpan sa buy-bust sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team-(RSET) uban sa PNP Drug Enforcement Group ug Cebu City Police Office alas 3:42 sa hapon, Sabado, Septiyembre 6, 2025, sa Sitio Sto. Rosario Barangay Labangon sa Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga si alyas Sindak, 64, kinsa residente ra usab sa maong lugar.
Nasakmit sa mga operatiba ang upat ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 50 gramos nga dunay estimated average market value nga P340,000 lakip na ang buy-bust money. Ang nakuhang mga ebidensya giduso na sa PDEA7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA7, nga unom ka mga buwan nga gipaubos sa case buildup si alyas Sindak human nigawas ang iyang pangalan nga maoy tigpayuhot sa illegal nga drugas sa maong lugar.
Sa nakuha nga impormasyon, makabaligya ang suspek og 40-50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Nadakpan na niadtong 1990 si Sindak ug nakagawas niadtong 1997 human makahuman sa iyang sentensya. Apan nadakpan na usab siya human sa usa ka tuig nga naka gawas sa bilangoan ug nahuman ang sentensya niadtong 2000.
Niadtong 2012, nadakpan na usab kini ug nakapahimulos sa plea bargain niadtong 2018 sa susamang kaso.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang giandam nga kaso sa PDEA 7 batok sa suspek nga ipasaka karong Lunes, Septiyembre 8. / AYB