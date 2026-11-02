Anak ang mipatay sa inahan anga gisulod sa septic tank

Nailhan na kon kinsa ang brutal nga nipatay sa 46 anyos nga inahan nga gisulod sa septic tank sa Purok 3, Barangay Looc, Lungsod sa Panglao, Bohol niadtong Oktubre 31, 2026.
Ang niangkon nga naghimo sa krimen mao mismo ang anak sa biktima nga si alyas George, 15, tinun-an sa usa ka National High School sa maong barangay.
Matod ni Police Major Joseph Lopeña, hepe sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa Bohol Police Provincial Office nga atol sa imbestigasyon sa Women and Children Protection Desk sa Panglao Municipal Police Station giangkon sa 15 anyos nga anak sa biktima nga iyang gibunalan og martilyo upat ka higayon ang ulo sa iyang inahan nga si Rhea Hormiguera.
Ang rason sa batan-on nga nahimo niya ang krimen tungod sa ilang panaglalis kay gikasab-an siya sa iyang inahan nga nag cutting classes.
Atol sa ilang pagtinubagay nadapatan si George sa iyang inahan ug tungod sa iyang kalagot, nikuha siya og martilyo ug dayong hapak sa ulo sa biktima nga niresulta sa hinanali nga kamatayon.
Human niya napatay ang iyang inahan, siya na mismo ang niguyod niini sa septic tank nga gibanabana nga adunay gilay-on nga 30 metros gikan sa ilang panimalay.
Dugang ni Lopeña nga una nang nagduda ang mga personnel sa Scene of the Crime Operation SOCO tungod kay duna silay nakuha nga pisik sa dugo sa bongbong sa balay sa biktima.
Limpyo na ang sawog sa balay kay gihugasan matod pa kini sa 15 anyos apan wala niini mabantayi ang dugo sa bongbong.
Nakuha usab sa mga imbestigador ang martilyo nga gigamit sa suspek.
Gidugang ni Lopeña nga duha ra sila sa iyang inahan nga nagpuyo sa balay kay buwag man ang iyang mga ginikanan ug nag-inusara siyang anak.
Naa na sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development sa 15 anyos ug gipaubos na matod pa kini sa discernment evaluation.
Kon unsay resulta niini, matod ni Lopeña mopasaka na sila og kasong Parricide ngadto sa korte. / AYB