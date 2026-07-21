Anak mipatay sa iyang inahan

Patay ang usa ka inahan human nakaangkon og 12 ka samad dinunggaban niadtong alas 10:45 sa buntag, Martes, Hulyo 21, 2026, sa Barangay Sonog, Lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes, Probinsiya sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Melody Lutchavez Amancio, 51, utility worker sa barangay hall nga gipatay sa iya ra sab nga 29-anyos nga anak nga si Kyle. Nasayran nga gikasuko ni Kyle sa dihang gipalista siya sa iyang inahan sa barangay aron nga ma-injectionan.
Ang maong suspek kinsa gihulagway nga nagumon sa ginadili nga drugas nga niresulta sa matod pa paglikoy sa iyang panghunahuna.
Niadtong buwan sa Pebrero katapusan nga nahatagan siya og tambal nga gipaagi sa injections.
Namatikdan sa pamilya nga daw nitukar na sab ang dili maayong panghunahuna sa suspek hinungdan nga gipalista sa barangay aron nga mahatagan sa tambal.
Sa dihang nahibalo ang suspek, nikuha siya og kutsilyo ug unang nakabantay ang iyang amahan hinungdan nga nakadagan.
Nakadagan pa ang biktima apan naabtan siya sa suspek ug nadunggaban sa makadaghang higayon, ug nahagba siya mga 20 metros gikan sa ilang panimalay.
Nadakpan ang suspek apan sa dihang gipangutana nganong nakaako siya sa pagpatay sa iyang inahan, iyang kining gipanghimakak ug niingon nga wala siya sa ilang balay sa dihang nahitabo ang krimen. / GPL / AYB