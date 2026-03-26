Anak mition og kutsilyo sa iyang mama, napriso

Gipapriso sa usa ka inahan ang iyang bugtong anak nga lalaki human kini nanghasi ug nihulga nga mopatay, tungod kay nasuko nga kuwang ang kuwarta nga gihatag.
Ang insidente nahitabo niadtong pasado alas 10:00 sa buntag, Martes, Marso 24, 2026, sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang 30-anyos nga suspek nga si alyas Lowie, way trabaho, minyo, gipapriso sa iyang inahan ug nabalhog sa Mabolo Police Station.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, nibutyag ang biktima nga gitago sa pangala’ng Nancy, 52, sa wala pa ang paghitabo, nagkalalis sila sa iyang anak tungod sa kuwarta.
Nasayran nga nangayo ang anak og kuwarta ngadto sa biktima apan way Philippine peso gawas lang sa $100 ug magpaabot lang una samtang wa pa mapailisi ang maong dolyar.
Ang $100 gibana-bana nga mokantidad og dul-an sa P6,000.
KUWANG ANG KUWARTA
Tungod kay dili makapaabot ang suspek, iyang gipugos ang biktima hinungdan nga gihatagan lang una siya og P2,000 ug pun-an lang sa kuwang kon makapailis na sa maong dolyar.
Inay nga mosabot, giingong napungot ang suspek nga kuwang ang kantidad nga iyang nadawat, nikuha og kutsilyo ug gition ngadto sa iyang inahan. Nakapangayo og tabang ang biktima og gialarmahan hinungdan sa pagkapriso sa anak.
Sa habig sa suspek, niingon siya nga dugay na sila nga dili maayo og relasyon sa iyahang inahan ug magsige sila og away.
Giingong sa batan-on pa ang suspek, naghatag kini og labad sa ulo sa iyang pamilya ug nagdako sa iyang apohan tungod kay nanarbaho sa gawas sa nasod ang iyang mama, ug buwag ngadto sa amahan sa suspek.
Saysay ni Lowie nga sukad pa kaniadto sa higayon nga siya mangayo og kuwarta o butang, mapungot siya tungod kay dili diha-diha ihatag bisan nga nasayod siya nga makahatag ang iyang inahan sa iyang mga gipangayo.
Sigon pa sa suspek nagtarong na siya sa iyang kinabuhi dihang naminyo apan nagkabuwag ngadto sa iyang asawa, hinungdan nga nibalik na sab siya sa iyang pagkabadlungon.
Dugang niya, dili kini maoy unang higayon nga siya napriso, tungod kay nabilanggo siya gumikan sa pagkalambigit sa ilegal nga drugs.
Tug-an ni Lowie nga iya na sab nga gihulga ang iyang mama kaniadto apan igo lang sa pagpanghadlok ug wa siyay intensiyon nga tinud-on ang iyang hulga.
Dugang niya, iyang dawaton ug serbisyohan ang silot nga gipahamtang ngadto kaniya. /