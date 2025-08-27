Anak ‘nagdumot’ sa papa, kapuyo; namusil

ANAK nga giingong wala kadawat sa gikarelasyon sa iyang senior citizen nga amahan ang namusil resulta sa pagkaangol sa maong biktima ug kapuyo niini.
Ang insedente nahitabo sa Miyerkules sa buntag, Agusto 27, 2025, sa Barangay Libaong, Lungsod sa San Remegio.
Ang mga biktima gitago sa pangalang Maning, biyudo, kanhi barangay kapitan ug ang kapuyo niini nga si Lyn, 55, opisyal sab sa barangay.
Samtang ang suspek nga anak ra sab ni Maning nga si Lito, 41, nagnegosyo og bakery ug kanhi Overseas Filipino Worker (OFW) ang nisibat uban sa laing kauban human sa pagpamusil.
Asoy ni Police Staff Sgt. Jeffrey Lequin, imbestigador sa San Remegio Police Station nga diha sa gawas sa ilang panimalay ang mga biktima.
Niabot ang duha ka suspek ug namusil ngadto sa duha, maayo na lang nga dili grabe ang mga igo sa bala.
Wala pa matagbaw si Lito, gihapsan pa niya ang ulo sa iyang papa sa pul-an sa iyang armas.
Atol niining pagsulat, nagpadayon pa ang pagpangita sa duha ka mga suspek.
"Sa una pa ni sila mga anak, kini’ng suspek nisupak sa relasyon sa ilang amahan aning opisyal sa barangay. Gusto sa mga anak nga magbuwag sila kay nagtuo silang gipanguwarta lang sa kapuyo," dugang pa ni PSSGT Lequin.
Gikataho nga ang maong kapu-yo dakong minyo samtang ang ilang amahan nabiyudo na ug baldado human giatake sa sakit.
Ang maong biktima padayon nga nagdawat sa iyang pension ug adunay mga katigayonan. / GPL