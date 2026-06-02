Anak nga mihulga’ng mopatay sa iyang amahan, gipadakop

Gipadakop sa usa ka amahan ang iyang anak nga gipasanginla’ng nanghulga nga mopatay kaniya ug sa iyang igsuon.
Ang maong insedente nahitabo niadtong alas 3:30 sa hapon niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Naga.
Ang suspek giila nga si Samson Lacostales, 34, minyo, residente sa maong lugar.
Ang nireklamo mao ang iyang amahan nga si Samuel Lacostales, 62, ug usa ka panday.
Nangayo og police assistance ang amahan nga nabalaka alang sa ilang kaluwasan tungod sa gihimo’ng pagpanghulga sa iyang anak.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, nasayran nga nagsugod ang panaglalis tali sa amahan ug anak tungod sa ilang mga gamit sa pagpamanday.
Wala makauyon ang suspek nga gigamit sa iyang amahan ang pipila sa iyang mga kahimanan nga nisangpot ngadto sa panaglalis.
Matod sa report, nasuko ang suspek ug nikuha og binugha ug gigukod ang iyang amahan aron bunalan.
Nakadagan hinuon ang amahan ug nisulod sa ilang balay uban sa laing anak aron makalikay sa maong kagubot.
Gihagit sa suspek ang iyang amahan ug igsuon nga mogawas sa balay ug nanghulga nga iyang pamatyon.
Nitabang ang mga tanod ug mga opisyal sa barangay aron pakalmahon ang suspek, apan wala mopatuo
Nipunit na hinuon og mga bato ug gipanglabay sa atop sa balay sa iyang ginikanan.
Tungod niini, nanawag og mga polis ang pamilya ug naaktuhan ang suspek hinungdan nga gidakop. / GPL