Anak ni Codiñera andam na sa PBA

Sa 128 ka mga aplikante sa umaabot nga 2025 Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft, adunay usa ka dili ilado apan gituohang makakulit ra og pangalan sa labing unang professional nga si liga sa Asya.
Gitumbok mao si Manu Codiñera, anak ni basketball legend Jerry Codiñera.
Si Manu, kinsa kanhi University of Santo Tomas reserve, niangkon nga wala siya naila sa amateur ug college basketball kay gihimo niyang prayoridad ang pagtungha.
Karon nga nakahuman na siya sa kursong Bachelor of Science in Fitness and Sports Management sa UST, hayan matod ni Manu nga makatutok na siya sa basketball. / ESL