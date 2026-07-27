Anak ni James di mosunod kaniya

Sa pagbalhin ni LeBron James gikan sa Los Angeles Lakers ngadto sa Philadelphia 76ers, adunay mga nagtuo nga posibleng mosunod sa iyang lakang ang iyang anak nga si Bronny.
Apan nagkanayon ang dugay na nga agent ni James nga si Rich Paul nga kuli kining mahitabo ug wala sab kini nasulod sa ilang alimpatakan.
Giklaro sab ni Paul nga dili "package deal" ang labing unang amahan ug anak nga nagdungan pagduwa sa usa ka team sa National Basketball Association (NBA).
Si Bronny kasamtangang adunay buhing kontrata sa Lakers. / Gikan sa wires